5 أخبار تهم ملايين المواطنين اليوم.. منها انضمام مصر لمجموعة «بريكس»

أحداث وقرارت عديدة شهدها اليوم الخميس، أبرزها دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة «بريكس» بالإضافة إلى «السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا» وذلك من أجل تعزيز دورها الدولي.

دعوة مصر للانضمام لمجموعة بريكس

تم اختيار مصر للانضمام لتجمع «بريكس» بدءًا من يناير 2024، ضمن معايير قبول الدول في «بريكس»، ومنها تأييد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة.

تعيين نائب عام جديد

جاءت من ضمن الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين المستشار محمد شوقي عياد بمنصب النائب العام، خلفًا للمستشار حمادة الصاوي، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر المقبل، كما أن تم تعيين المستشار الدكتور تامر عبدالحميد فرجاني، بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائمًا بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

تقليص سنوات الدراسة بكلية هندسة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليوم الخميس، أول تطبيق لنظام تقليص عدد مستويات الدراسة، ما يتيح للطلاب التخرج بعد 4 سنوات فقط وليس 5 وفق النظام القديم، وفيما يلي نرصد كل ما يتعلق بالنظام الجديد.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، الذي يسمح للطلاب بالتخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك «هندسة القاهرة» أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج بعد 4 سنوات دراسة من خلال برامجها التخصصية الحديثة.

خطوات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية

وشهد اليوم الخميس، تحديد وزارة التربية والتعليم خطوات وإجراءات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية، حيث أرسلت المديريات التعليمية خطابًا للإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بشأن التحويل لطلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023/2024، مؤكدة أنه يتم تشكيل لجنة من التعليم الثانوي بكل إدارة تعليمية لتجميع طلبات التحويل بعد اعتمادها من المدرسة، 4 استمارات، طلب شخصي من ولي الأمر مرفق به سبب التحويل.

انطلاق النسخة الثانية من مهرجان الدراما في العلمين الجديدة

وجاءت من ضمن أحداث اليوم الخميس، انطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 في مدينة العلمين برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان «60 سنة دراما»، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.