طه دسوقي: حصولي على جائزة من مهرجان القاهرة للدراما شرف كبير

عبر الفنان طه دسوقي عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل صاعد بالتقاسم مع كل من الفنان عصام عمر وعمر الشريف، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما لعام 2023.

وشارك الفنان طه دسوقي جمهوره بمجموعة صور له مع كل من الفنان ماجد الكدوانى والمخرج أحمد الجندي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «الحمدلله شرف كبير ليا إني أخد جايزة في مهرجان القاهرة للدراما، وسط أساتذة اتعلمت ولسه بتعلم منهم كتير، أينعم ملحقتش أتصور بالجايزة بس لحقت أتصور مع اللي ساعدوني أخدها».

تفاصيل مسلسل موضوع عائلي

يذكر أن الفنان طه دسوقي حصد جائزة أفضل وجه صاعد عن مسلسل موضوع عائلي، والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ماجد الكدواني، وسما إبراهيم ومحمد شاهين ومحمد رضوان ورنا رئيس وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

يذكر أن هذا كان الظهور الأول للفنان طه دسوقي على ريد كاربت مهرجان الدراما مع زوجته بعد احتفالهم مؤخرا بحفل زفافهم.