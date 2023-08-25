سعر الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2285 جنيه بدون مصنعية.

ونرصد سعر الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2611 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2394 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2285 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1959جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 1523 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 25-8-2023، استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18280جنيها للشراء.