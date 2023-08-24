سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات.. «اعرف بقى بكام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-8-2023، في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا، إذ استقر ليسجل 2285 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2611 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2394 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2285 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 1959 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1523 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 استقراراً بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18280 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1913 دولارا.