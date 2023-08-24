سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا بين المواطنين، استقرار في الأسعار اليوم الخميس، وتستعرض «الوطن» الأسعار، بحسب التحديث الأخير، الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية 2611 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال بداية التعاملات 2617 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، خلال التعاملات الصباحية 2285 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال بداية التعاملات 2290 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس، 1959 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال بداية التعاملات 1963 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، خلال التعاملات الصباحية 18280 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال بداية التعاملات 18320 جنيهاً للشراء.