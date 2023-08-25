أسعار الخضروات اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق.. كيلو الطماطم بكام؟

تشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة 25-8-2023 في مختلف الأسواق استقراراً مقارنة بأسعارها أمس، والتي يتابعها كافة المواطنين بشكل يومي، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات اليوم «سعر بيع للمستهلك»، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم: 12 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس: 13 جنيها.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 15 جنيها.

- سعر كيلو البامية: 32 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية: 9 جنيهات.

- سعر كيلو ليمون أضاليا: 12 جنيها.

- سعر كيلو الليفت: 7 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة: 14 جنيها.

- سعر الكرنب «الواحدة»: 19 جنيها.

- سعر كيلو القلقاس: 16 جنيها.

- سعر القرنبيط «الواحدة»: 18 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 15 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي: 14 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 21 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ: 11 جنيها.

- سعر كيلو الخيار الصوب: 12 جنيها.

- سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيها.

- سعر كيلو الجزر الأصفر: 13 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا: 7 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة: 24 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان عروس: 10.50 جنيه.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي: 7 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيها.

- سعر كيلو البصل: 20 جنيها.