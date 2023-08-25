أستاذ علوم سياسية: وجود مصر في «بريكس» يزيد من قوتها الاقتصادية

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ السياسية الدولية بجامعة بني سويف، عن مشاركة مصر في تجمع «بريكس» وحصولها على العضوية الكاملة بداية من يناير المقبل، إن هذه المشاركة ستعزز من قوة الاقتصاد المصري، لأن الدول المشاركة في البريكس تمثل قوة اقتصادية كبيرة جدا، ووجود مصر معهم يزيد من قوتها الاقتصادية، بالإضافة إلى أن أساس البريكس هو تجمع اقتصادي، يهدف إلى تعزيز اقتصاديات الدول الموجودة به.

انضمام مصر لـ«بريكس»

وأضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الفكرة بدأت بالتوسع والتطور في الأفكار، مما جعل الدول ومنهم مصر ترغب في الانضمام إلى البريكس، ويكون لها صوت داخل التجمع، وهذا سينعكس على خطوات الإصلاح الاقتصادي المصري، وينشئ نوعا من التوازن في العلاقات المصرية ونظيرتها من الدول الأخرى.

مكاسب مصر من البريكس

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا الانضمام سيوسع السوق المصرية، بمعنى أنه سيفتح سوقا أوسع للصادرات المصرية ولتبادل الخدمات، وكذلك آلية أوسع لاحتمالية التبادل أو التعامل بالعملات المحلية، وهذا أيضا له أهمية كبيرة جدا في تخفيف الضغط على الاقتصادي المصري، من خلال توفير نوع آخر من التعاملات بغير الدولار.