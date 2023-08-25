8 طرق لمعرفة العسل النقي من المغشوش.. بينها اختبار الخل والمياه

حددت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة الفارق بين العسل المغشوش والنقي من خلال عدة طرق لكل من يريد شراء المنتج الأصلي، وهي كالتالي:

- اختبار الإبهام:

ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك.

تحقق لمعرفة ما اذا كان يتسرب أو ينتشر في جميع أنحاء أصبعك بسرعة.

إذا كان يتسرب بسرعة فإنه مغشوش.

إذا ظل متماسكا على إبهامك فإنه نقي.

- اختبار اللهب:

العسل النقي قابل للاشتعال، خذ عود ثقاب جاف وضعه على طرف العسل.

اضرب عصا عود الثقاب في علبة الثقاب إذا كان العسل مغشوشا، فإن عود الثقاب يضيء ثم يختفي بسهولة .

- اختبار المياه:

املأ كوب بالماء واضف إليه ملعقة واحدة من العسل.

العسل المغشوش يذوب في الماء فور صبه في الكوب.

العسل النقى يستقر في الجزء السفلي من الكوب قبل التقليب.

- اختبار الخل:

عن طريق إضافة بعض الماء و2-3 قطرات من الخل إلى العسل وخلطه جيدا، إذا تكونت رغوة فإن هذا يؤكد أن العسل مغشوش.

- قطرة العسل على منشفة ورقية:

إذا كان قد تم غش العسل بالماء، فإنه يمكن أن يمتص أو أن يترك أثرا رطبا على المنشفة الورقيه اما العسل النقي لا يترك أثرا رطبا .

- اختبار الشوائب:

العسل النقى يوجد به شوائب نتيجه لحبوب اللقاح

العسل المغشوش يكون صاف ولا يوجد به شوائب.

- اختبار النمل:

النمل ينجذب إلى العسل المغشوش بسبب محتوى السكر ولكن لا ينجذب إلى العسل الصافي بسبب العنصر الذي يحتويه لطرد الحشرات.

- اختبار الخبز:

افرد العسل على شريحة خبز بملعقة صغيرة، ستلاحظ أن العسل الحقيقي يتماسك فى خلال دقيقه لكن العسل المزيف لن يتماسك و يجعل الخبز رطب.

العسل الصافي له رائحة حلوة مميزة وعند تناوله تشعر به فى حلقك إحساسًا بالوخز وايضا له قوام متماسك