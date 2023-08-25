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«الأرصاد»: نسبة الرطوبة في القاهرة الكبرى ليلا 85%

كتب:

شريف سليمان
10:39 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وتحسنًا كبيرًا في حالة الجو، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

استمرار التأثر بالكتل الهوائية الشمالية

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء، ونسب الرطوبة في الجو نشعر بها، وخاصة في فترات الظهيرة».

نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نسب الرطوبة تتجاوز 40% نهارا على القاهرة الكبرى، وتصل إلى 85% في فترات الليل، ومع هدوء سرعات الرياح نشعر بها، وهو ما يجعلنا نحس باستمرار الأجواء الصيفية نهارا رغم أن قيم الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 33 درجة مئوية نهارا، ولكن المحسوسة تكون 35 أو 36 درجة مئوية».

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