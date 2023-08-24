«التموين»: احتياطي السكر آمن ويغطي احتياجات 8 أشهر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المواطنين حتى 8 أشهر قادمة، فضلا عن قرب حصاد قصب السكر خلال شهر ديسمبر، وموسم حصاد البنجر خلال شهر مارس، وإنتاج المزيد من احتياطي السكر، من خلال مصانع السكر التابعة للوزارة.

احتياطي السكر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير مرفوع للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن المخزون الاستراتيجي، أن الوزارة سيكون لديها فائض كافٍ من السكر بعد موسم الحصاد المقبل، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر دائما ما يكون آمنا، ويتخطى 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بألا يقل المخزون عن 6 أشهر للسلع الاستراتيجية.

احتياجات مصر من السكر

وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا من السكر تخطى 90%، إذ يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي نسبة 100%، بحوالي 400 ألف طن سنويا.

ويقاس مقدار الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، كالتالي:

- يقدر حجم الإنتاج السنوي 2.8 طن سنويا من السكر.

- يقدر حجم الاستهلاك السنوي حوالي 3 ملايين و200 ألف طن.

سعر السكر

وتحافظ وزارة التموين على إتاحة السكر بسعر مخفض للمواطنين غير المستفيدين من الدعم التمويني، إذ يقل سعر السكر الحر التي تطرحه وزارة التموين عن سعر السكر في الأسواق، وذلك بسعر 20 جنيها للكيلو المعبأ، فيما تصرف وزارة التموين السكر بالسعر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيها.