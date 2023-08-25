هاني شاكر ونادية مصطفى يلتقيان بجمهور القلعة في المحكى الأحد المقبل

ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء في دورته 31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام حفلان مساء الأحد 27 أغسطس على مسرح المحكى .

ففي الثامنة مساء تشدو الفنانة الكبيرة نادية مصطفى بمجموعة من أشهر أعمالها الخاصة منها مسافات، الصلح خير، جاى في إيه، قولها أنت، سلامات وغيرها.

هاني شاكر فى مهرجان القلعة

وفى العاشرة مساء يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى باقة مميزة من أعماله الشهيرة منها بحبك يا غالي، معاك، كده برضو يا قمر، ح نعيش ، علي الضحكاية، لسه بتسألي وغيرها.

كما يقدم عازف الجيتار والمؤلف الموسيقى احمد نظمى فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تضم عدد من مؤلفاته الخاصة التى تضم الوان موسيقية تتنوع بين العربية، الافريقية والجاز .