تفاعل جماهيري مع أغنية هاني شاكر الجديدة «مروق»: مليانة طاقة إيجابية

طرح الفنان هاني شاكر أغينته الجديدة، أمس، والتى جاءت تحت عنوان «مروق»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير ومنصات الموسيقي المختلفة.

تفاصيل أغنية مروق للفنان هاني شاكر

أغنية «مروق» لهاني شاكر من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، إنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامة الهندي.

أغنية «مروق» لهانى شاكر هي ثاني أغانيه لصيف 2023، بعد طرحه مؤخرا أغنية «الكبير»، خلال أيام قليلة ماضية، والتى حققت أكثر من 800 الف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاعل كبير من الجمهور على أغنية مروق

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية «مروق» للفنان هاني شاكر، فور طرحها، إذ كتب أحدهم: «مليئة بالطاقة الإيجابية حلوة كتير»، وقال آخر:«امير الغناء العربي هاني شاكر صوته لايق على كل لون تجنن».

بينما كتب أحد المتابعين لهاني شاكر:«أغنية روعة من اأامير وتدعي للتفاؤل والفرفشة مبروك استاذ هاني».