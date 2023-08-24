موعد حفل هاني شاكر ونادية مصطفى في مهرجان القلعة.. إليك التفاصيل

تبدأ حفلات المطربين في مهرجان القلعة غدا، ويحرص الجمهور على معرفة مواعيد حفلات نجومهم المفضلين، ومن بينهم الفنان هاني شاكر ونادية مصطفى.

ونعرض في السطور التالية، موعد حفل الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى في مهرجان القلعة، وفق جدول أعلنت عنه دار الأوبرا المصرية لمهرجان القلعة في دورته الـ31 التي تستمر لمدة 14 ليلة متواصلة.

موعد حفل هاني شاكر ونادية مصطفى

ويأتي موعد حفل الفنان هاني شاكر ونادية مصطفى في مهرجان القلعة يوم الأحد الموافق 27 أغسطس بمهرجان القلعة.

سعر تذكرة حفل هاني شاكر في القلعة

وأعلنت دار الأوبرا المصرية، في بيان، عن سعر تذاكر مهرجان القلعة والتي تبلغ نحو 60 جنيهًا.

وأكدت دار الأوبرا، أن حجز التذاكر يكون من خلال شباك الحجز بالقلعة في نفس يوم الحفل، وأنَّه لا يوجد حجز للتذاكر أون لاين.