 «مروق» أحدث أغنيات هاني شاكر بالصيف (فيديو)

طرح الفنان هاني شاكر منذ قليل، أحدث أغنياته بعنوان «مروق»، على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بتقنية الـ AI، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا، مرددين «المزاج مروق».

تفاصيل أغنية مروق

«مروق» من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، إنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامة الهندي، وهي ثان أغانيه لصيف 2023، بعد طرحه مؤخرا أغنية «الكبير».

صناع الأغنية يعبرون عن سعادتهم

كما أعرب صناع الأغنيه عن سعادتهم بالتعاون مع نجم كبير بحجم أمير الغناء العربي هاني شاكر، وأنهم يحضروا خلال هذه الفترة، العديد من المشاريع الغنائية، يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف، يكون مفاجأة للجمهور العربي.