كلمات أغنية هاني شاكر الجديدة «مروق».. «خلي الفرح صاحبك»

طرح الفنان هاني شاكر، أغنيته الجديدة في موسم صيف 2023، والتي تحمل اسم «مروق»، وحققت خلال 48 ساعة الماضية نحو 100 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، والتي يدعو من خلالها للتفاؤل والابتعاد عن الأحزان والاهتمام بالحياة.

أغنية مروق للفنان هاني شاكر، من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر أسامة الهندي.

أغنية «الكبير» حققت ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة

وتأتي أغنية «مروق» للفنان هاني شاكر، بعد طرحه أغنية «الكبير» في الأسابيع الثلاثة الماضية وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» بخلاف المنصات الموسيقية.

كلمات أغنية مروق للفنان هاني شاكر

ومن كلمات أغنية «مروق» للفنان هاني شاكر، والتي تم تداولها على على نطاق واسع بالسوشيال ميديا:

المزاج مروق

والكلام مزوق

صاحي أنا النهاردة

مش هاممني

الهموم راميها

أحزان لاغيها

ومعادش فيها اللي شاغلني

فضي الدماغ

وقضي كل يوم بيومه

ليه حاسبها

روح لناس تضحك

خلي الفرح صاحبك

أي فترة غامقة روح وسيبها

خد يومين تفرفش

ع السعادة فتش

عيش حياتك

روح سافر وطير

غير جو غير

إنت اللي بايديك ألوان حياتك

عدي ع اللي واحشك.