كيف تحصل على قرض التعليم من 3 بنوك؟.. لو مش معاك مصاريف الجامعة

منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، ويحرص الكثير من الطلاب على البحث عن الكلية والجامعة المناسبة لهم، كلا وفق المجموع الخاص به، ولكن هناك الكثير من الطلبة الذين ليس لديهم فرصة سوى الالتحاق بالجامعات الخاصة، ما يجعلهم يبحثون عن الجهات التي تمكنهم من الحصول على قرض التعليم لدفع المصروفات الدراسية الخاصة بهم.

ويقدم عدد من البنوك للعملاء فرصة الحصول على قرض التعليم بأسعار فوائد تنافسية، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض التعليم في عدد من البنوك، وتتمثل في الآتي:

قرض التعليم من بنك مصر

- يمنح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على قرض التعليم جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.

- يمنح البنك قرض التعليم للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

1-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

2- الموظفين بموجب إثبات الدخل.

3- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

4- أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

5- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط المطلوبة للحصول على قرض التعليم

- يمنح البنك قرض التعليم للعملاء بسعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل، سواء كانت غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون.

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

- بالنسبة للموظفين، يجب إحضار شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب الخاص بالقسط الشهري.

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، يجب تقديم صورة البطاقة الضريبية، بالإضافة إلى تصريح مزاولة المهنة.

- بالنسبة لأصحاب المعاشات، يجب تقديم بيان بقيمة المعاش، بالإضافة إلى بيان بالمستفيدين من المعاش، فضلا عن تعهد بتحويل المعاش شهريا.

قرض التعليم من بنك QNB

- يتيح البنك الأهلي القطري للعملاء فرصة الحصول على قرض التعليم من QNB لتحقيق تطلعات العميل، سواء كان يريد تعليمًا أفضل لأولاده أو الإستثمار في مستقبله المهني عن طريق الحصول على درجات علمية عليا مختلفة.

مزايا قرض التعليم

- يمنح البنك العملاء القرض للحصول على مصاريف الدورات التعليمية أو الدبلومات أو الماجستير المصغر في إدارة الأعمال أو ماجستير في إدارة الأعمال، الماجستير، الدكتوراه، الجامعة أو المدرسة.

- تصل نسبة التمويل إلى 95% من المصاريف الدراسية والكتب.

- يتمتع العميل بعائد تنافسي عند الحصول على قرض التعليم.

- يمنح البنك تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض.

- مدة القرض تصل إلى ٤٨ شهر.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيها، ومتوفر بالجنيه المصري فقط للمصريين.

الشروط المطلوبة

- تحويل الراتب في QNB الأهلي.

- ألا يقل سن المتقدم لحصول على القرض عن 21 عام، وألا يزيد عن 60 عام عند نهاية مدة القرض.

قرض التعليم من بنك الإمارات دبي الوطني

- تصل قيمة القرض إلى 100000جنيه مصري.

- معدلات فائدة تنافسية ورسوم منخفضة.

- سرعة في الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض.

- سداد مرن يصل إلى 36 شهر.

- يمكن الحصول على قرض التعليم بشرط أن يكون صافي الدخل الشهري لا يقل عن 1500 جنيه مصري.