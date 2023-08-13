للعاملين بالقطاع الخاص.. قرض بقيمة مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان

توفر البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة منوعة من المنتجات والأوعية الإدخارية للعملاء، وتأتي القروض من بين المنتجات البنكية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المواطنين والعملاء، والقروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يلجأ إليها غالبية المواطنين.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي من بنك التعمير والإسكان، للعاملين في القطاع الخاص.

ويتيح بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتمويل بقيمة تصل إلى مليون جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، وتأتي شروط الحصول على القرض كالتالي:

قرض العاملين بالقطاع الخاص من بنك التعمير والإسكان:

- قيمة القرض يصل إلى مليون جنيه في حالة تحويل الراتب، أو 500 ألف جنيه مصري في حالة عدم تحويل الراتب.

الفائدة: تصل إلى 27% في حالة تحويل الراتب و25% دون تحويل الراتب.

- القرض دون ضامن.

- فترة السداد تصل إلى 10 سنوات أو 5 سنوات في حالة عدم تحويل الراتب.

المستندات المطلوبة:

- صورة بطاقه الرقم القومي السارية.

- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- بيان مفردات المرتب معتمده من جهة العمل أو كشف حساب آخر 6 أشهر.