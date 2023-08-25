كيف تربح 11 ألف جنيه شهريا من بنك مصر؟.. طريقة مضمونة

يسعى عدد كبير من المواطنين إلى استثمار أموالهم في بيئة آمنة، حتى يطمئنوا على ثرواتهم من الضياع أو التعرض للنصب على يد الأشخاص الذين يمارسون النصب بشتى الطرق، وبحيل متنوعة كما حدث مع البعض ووقعوا ضحية المستريحين الذين وعدوهم بأرباح كبيرة ثم استيقظوا على كارثة سرقة تحويشة العمر.

احصل على 11 ألف جنيه شهريًا من بنك مصر

لا شك أن البنوك هي الطريقة الأكثر أمنًا لاستثمار الأموال وبالتالي يكون الربح والأموال أيضًا في بيئة آمنة بنسبة 100%، خاصة وأن سياسات الدولة والبنوك على وجه الخصوص رفعت من قيمة الفائدة على المبالغ المودعة بنسبة 22% سنويًا، وبالتالي أن بإمكان أي مواطن يمتلك 600 ألف جنيه أن يربح مبلغ 11 ألف جنيه شهريًا بعائد نسبته 22% في حالة شراء شهادة ابن مصر2 في بنك مصر لمدة 3 سنوات.

معلومات عن شهادة ابن مصر2 في بنك مصر

- عائد شهادة ابن مصر2 بلغت نسبته 22% متناقص السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة ، وهي الشهادة المطروحة من بنك مصر.

- مدة شهادة ابن مصر2 هي 3 سنوات.

- يصرف عائد شهري.

- تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.