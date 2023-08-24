وظائف جديدة في بنك مصر بمرتبات مجزية.. اعرف خطوات التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وظائف خالية جديدة في في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة مسؤول الاحتياجات التدريبية والوظيفية لجميع الفروع.

وأوضح بنك مصر في إعلانه عن الوظائف التفاصيل الخاصة بها، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم إليها، والتي جاءت كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- مسؤول عن جمع الاحتياجات التدريبية لجميع مستويات الفروع ولجميع الوظائف لتنفيذ خطة التطوير في إطار الميزانية المعتمدة لمختلف القطاعات والفروع.

- تصميم خطة تطوير العاملين حسب الأكاديميات المعتمدة من رؤساء القطاعات وتحديث قطاعات وفروع الأكاديميات حسب الاحتياجات التدريبية للعاملين.

- توفير استمارة تقييم للمتدربين في نهاية كل دورة تدريبية والاحتفاظ بها ومعرفة رأيهم في التدريب من حيث المكان وتوقيت البرنامج والمحاضرين والموضوع.

- حساب تكاليف كل برنامج تدريبي بعد انتهاءه وإدخال بياناته على نظام SAP ورفع تقرير شهري للمدير المباشر للمراجعة.

- إعداد التقارير الدورية عن حالة البرامج التدريبية.

- التطوير والعمل على مبادرات وأنشطة تدريبية جديدة تضيف للموظفين المزيد من الخبرة والتطوير الذاتي.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر لديه خبرة 7 سنوات.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بحد أدنى جيد.

- أن يكون المتقدم للوظائف في بنك مصر مقيما بالقاهرة.

- أن يكون لديه مهارة التحدث باللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه مهارات تفاوض جيدة.

- أن يكون لديه القدرة على حل المشكلات.

- أن يكون لديه القدرة على العمل ضمن فرق.

- أن يكون لديه إتقان جيد في تطبيقات التدريب.

- القدرة على تقييم الاحتياجات التدريبية.

- تطوير وتقديم البرامج التدريبية.

التعاون مع الإدارات الأخرى.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التوظيف «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.