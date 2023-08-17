كيف تحصل على عائد 5 آلاف جنيه شهريا من بنك مصر لمدة 3 سنوات؟

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على أكثر من 5000 جنيه عائد شهري، ويوفر بنك مصر هذه الميزة من خلال بعض الشهادات الإدخارية المتاحة لديه، وتُعد الشهادات الإدخارية وعاءً آمناً لحفظ رؤوس أموال المواطنين وتنميتها، حيث يلجأ الكثير من المواطنين للبنوك باعتبار أن هذه المؤسسات النقدية تخضع للرقابة، فلا يمكن حدوث أي خطأ يؤدي لفقدان المال.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور، كيفية تحقيق عائد شهري أكثر من 5000 جنيه، من خلال شهادة القمة بعائد 19%، والمقدمة من بنك مصر، بالاضافة إلى مميزات وقواعد شراء الشهادة.

مميزات شهادة القمة من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 19% سنوي.

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- يمكن استراد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استراد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- قابلة للتجديد.

عائد شهري بأكثر من 5000 جنيه

وبالنسبة للباحثين عن تحقيق دخل تزيد قيمته على 5066 جنيه شهرياً، عند حساب العائد الشهري من شهادة القمة المقدمة من بنك مصر لمدة 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 320 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 5066 جنيه شهريا.