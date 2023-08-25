القبض على 5 هاربين من أحكام بالحبس لمدة 358 سنة في 4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف، هارب من تنفيذ 127 حُكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 180 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية - هارب من تنفيذ 64 حُكم حبس بإجمالي 32 سنة، وكفالات وغرامات مالية.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة- هارب من تنفيذ 106 أحكام حبس بإجمالي 98 سنة، وكفالات مالية.

وجرى ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفرالشيخ- هارب من تنفيذ 51 حُكم حبس بإجمالي 25 سنة، وكفالات مالية.

وفي نفس المركز، جرى ضبط هارب من تنفيذ 34 حُكم حبس بإجمالي 23 سنة، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.