الهند تأمل في توصل مجموعة العشرين لحلول ودية للقضايا الجيوسياسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أميتاب كانت، مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين، أكد اليوم الجمعة، أن بلاده تتمنى إقناع أعضاء المجموعة بإيجاد حلول ودية للقضايا الجيوسياسية، وذلك ردًا على سؤال بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

الحرب كان لها تداعيات ضخمة

وتُلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على الدبلوماسية العالمية منذ بدئها في فبراير من العام الماضي، واتخذت الهند، التي تتولى الآن رئاسة مجموعة العشرين، موقفًا محايدًا في الغالب، ورفضت بصفة عامة إلقاء المسؤولية على روسيا، ودعت إلى التوصل لحل دبلوماسي.

وقال مندوب الهند، في كلمته بقمة لرواد الأعمال بمجموعة العشرين بالعاصمة نيودلهي، إن المجموعة تؤيد النمو لكن الحرب كان لها تداعيات ضخمة على الاقتصاد، من حيث التحديات المتعلقة بالغذاء والوقود والأسمدة.

الحرب ليست من صنعنا

وأضاف: «الحرب ليست من صنعنا»، وأن التحدي الذي يواجهنا هو وضع القضايا التنموية في المقدمة، ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، وتأمل الهند في أن يتوصل أعضاء المجموعة خلال قمتهم، التي تستمر يومين، إلى اتفاق بخصوص قضايا تمتد من إصلاحات البنوك متعددة الأطراف إلى تطوير نهج عالمي يخص العملات المشفرة.