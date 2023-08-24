رئيس البرازيل يطالب بعضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن مجموعة بريكس تستهدف إنشاء عالم عادل، إذ أنهت جائحة كورونا حياة عدد كبير من الناس، ولم تكن هناك إمكانية للدول الأفريقية كي تصل للقاحات، مطالبا بأن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوا في مجموعة العشرين.

وأضاف «دا سيلفا»، في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية، على الهواء: «كان هناك قلق بخصوص الامن، والاتحاد الأفريقي نفذ استراتيجية الانتقال إلى الرقمنة، وهناك مئات المشروعات الجديدة التي تنجز في أفريقيا، ولكن العالم أحادي الجانب يهدد التنوع والتعددية».

وتابع: «الدول الأفريقية تتحد مع بعضها البعض لتحافظ على السلام والتعاون في منطقة الأطلسي الجنوبي، ومن الواضح أن هناك عقبات أمام تطور أفريقيا، والوعود لم يتم إنجازها واليوم عدد كبير من الدول تواجه المماطلة والديون».

وواصل: «فيما يتعلق بجنوب العالم، فإننا نرى العالم النامي مرتبط بصادرات الخام، والوضع متقلب والأسعار ترتفع، والمؤسات المالية تزيد من نسب الفائدة وتضع شروطا تحد من نمو دول العالم الجنوبي ولا تسمح لها بالتطور إذا كانت ميزانيتها الوطنية تعمل لخدمة الديون».

وأردف: «نسعى للحفاظ على السلام والتعاون في منطقة الأطلسي، ونرى أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يصبح عضوا في مجموعة العشرين».