وزير الأوقاف يوزع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة بالقليوبية

وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، واستقبلهما اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وذلك للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ155 الذي يتزامن مع ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.

2 طن لحوم من صكوك الأضاحي

وبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتوزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بالقليوبية، موضحا أنه سبق وتسلمت محافظة القليوبية 12 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بعد عيد الأضحى المبارك وحتى الآن، ليصل الإجمالي حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بالقليوبية، وجرى تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية لتوزيعها على الأسر المستحقة.

القليوبية تستفيد من 14 طن لحوم صكوك

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المحافظة استقبلت حتى الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم، مشيرا إلى أن المحافظة استقبلت 86 طنا من لحوم صكوك الأضاحي من الوزارة العام الماضي، وجرى توزيعها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية على الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات وكشوف اجتماعية ليحييوا حياة كريمة.

ويشهد عدد من الوزراء ومفتي الجمهوري، ومحافظي القليوبية السابقين، احتفالية المحافظة بعيدها القومي الـ155، والذي يأتي في 30 من أغسطس كل عام، في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.