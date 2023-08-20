وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يبحثان التعاون المشترك ومناقشة خطة الدعوة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الشرقية، ومناقشة خطة الدعوة بالمحافظة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بمحافظة الشرقية مبنى ومعنى، وتنوع أنشطتها الدعوية والقرآنية، ودعا وزير الأوقاف للمشاركة في العيد القومي للمحافظة، وهو ما رحب به وزير الأوقاف.

تجديد إيفاد الشيخ صابر عبد المولى إلى البرازيل

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تجديد إيفاد الشيخ صابر محمود عبد المولى عبد الكريم- إمام وخطيب بأوقاف الفيوم، للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية «سانتو أمارو - ساوباولو» في دولة البرازيل، متمنيًا له كل التوفيق.