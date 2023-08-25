سعر خيالي لطائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين.. طرحت للبيع قبل وفاته بأيام

قبل مصرعه بأيام، طرحت طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين الخاصة للبيع وأبدت بعض الشركات الخاصة رغبتها في شرائها، وذلك قبل أيام من تحطمها في سماء شمال موسكو.

طرح طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين للبيع

وحسبما ذكرت «روسيا اليوم»، فإن طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين طرحت للبيع بمبلغ يصل لـ5 ملايين يورو وهي طائرة خاصة فارهة من طراز إمبراير ليجاسي 600.

وقام ممثلو شركة روسجيت المشتري المحتمل بفحص طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين في المطار في صباح الأربعاء، أي قبل ساعات من تحطمها في حادث غامض حتى الآن وصوراها من الداخل.

طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين تتمتع برفاهية كبيرة

وطائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين من طراز Embraer EMB-135BJ Legacy 600 وهي صناعة برازيلية، ويصل طولها لـ 26 متر وتتسع لـ13 شخصا، وتستطيع الطيران لمسافة 6 آلاف كيلومتر، بسرعة تصل لـ 833 كم / ساعة والارتفاع الأقصى لها 12.5 ألف متر.

وبحسب الفيديو الذي نشرته روسيا اليوم للطائرة والتي يظهر فيها أنها تتمتع برفاهية كبيرة من الداخل إذ يظهر بوضوح في الفيديو صورة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين.