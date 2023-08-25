6 معلومات عن ديمتري أوتكين مساعد قائد فاجنر.. ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا

تحطمت طائرة خاصة لرجال أعمال كان على متنها قائد فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين ومساعده ديمتري أوتكين برفقة 8 أشخاص آخرين في روسيا مما أودى بحياتهم جميعًا.

ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، فإن الطائرة التي تحطمت من طراز «إمبراير ليجاسي»، كانت في طريقها من العاصمة موسكو في روسيا إلى سان بطرسبرج، حيث كانت تقل 7 ركاب من بينهم قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين ومساعده دميتري أوتكين و 3 اخرين من أفراد الطاقم،

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مساعد قائد فاجنر ديميتري أوتكين، الذي راح ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا

ديمتري أوتكين مساعد قائد فاجنر ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا

ونشأ ديمتري أوتكين مساعد قائد فاجنر ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا، منذ أن ولد في 11 يونيو 1970 في مدينة أسبست بمنطقة سفيردلوفسك، والتحق مساعد قائد فاجنر ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا، بمدرسة كيروف العليا لقيادة الأسلحة المشتركة، ثم للخدمة في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU.

ديمتري أوتكين شارك في حربي الشيشان الأولى والثانية

وأصبح مساعد قائد فاجنر ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا، قائدًا لمفرزة القوات الخاصة المنفصلة رقم 700 التابعة للمديرية الرئيسية لهيئة الأركان القوات المسلحة الروسية عام 2013.

وفي عام 2014، أنشأ ديمتري أوتكين مساعد قائد فاجنر ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا، قاعدة تدريب للمقاتلين وأصبح قائد وحدته الخاصة، والتي أطلق عليها الاسم الرمزي Wagner PMC، حسبما ذكرت صحيغة كوميرسانت الروسية.

عقوبات ضد ديمتري أوتكين

وتم إدراج ديمتري أوتكين ضحية الطائرة المنكوبة في روسيا، في قائمة العقوبات الأمريكية في يونيو 2017، وذلك برفقة قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين، وفتحت الخزانة الأمريكية عام 2021، قضية جنائية ضده في أوكرانيا للاشتباه في انتهاكه للسلامة الإقليمية، كما تعرض لعقوبات من حكومتي نيوزيلندا والمملكة المتحدة.