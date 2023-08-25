رئيس الشيشان: مصرع قائد فاجنر خسارة كبيرة لروسيا

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين قدم مساهمة كبيرة في «العملية الخاصة» بأوكرانيا، وإن وفاته خسارة كبيرة لروسيا، مقدما عبر «تليجرام»، تعازيه الحارة لعائلة وأصدقاء مؤسس المجموعة.

وأشار قديروف، إلى أنه صديق لمؤسس «مجموعة فاجنر» لفترة طويلة، مضيفا أن بريجوجين كان نشيطًا جدًا بالنسبة لعمره، وكان شخصًا مهمًا على المستوى الوطني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في تقييم وجود قنبلة على متن طائرة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين كسبب لتحطمها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الرئيس الروسي: بريجوجين كان رجلا موهوبا

وفي وقت سابق، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعازي لعائلات ضحايا حادث الطائرة التي كان على متنها بريجوجين، وقال في تصريح تليفزيوني خلال لقاء مع، دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، إنه كان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظام «باتريوت» و«ناسمس» و«إيريس تي» الألماني، بأفضل منظومات للدفاع الجوي المتاحة لبلاده، مشيرا إلى وجود صعوبات أمام «كييف» في مسألة الاتفاق مع الغرب حول توريد دفعات إضافية من منظومات الدفاع الصاروخي «باتريوت».

البنتاجون: الطيارون سيتلقون تدريباً على اللغة الإنجليزية في «تكساس»

وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن «واشنطن» ستبدأ في سبتمبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات «إف 16» المقاتلة، مشيرة على لسان المتحدث باسم الوزارة، الجنرال بات رايدر، إلى أن الطيارين سيتلقون تدريباً على اللغة الإنجليزية في «تكساس» في سبتمبر قبل مشاركتهم في تدريب على قيادة المقاتلات في أريزونا في أكتوبر المقبل..

وكانت السلطات النرويجية، اعلنت في وقت سابق، إن «وارسو»، ستزود «كييف»، بطائرات «إف 16» المقاتلة، لتصبح بذلك ثالث بلد يتعهد تزويد أوكرانيا بهذه الطائرات الأمريكية الصنع بعد هولندا والدنمارك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.