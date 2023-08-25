روسيا تحذر من شائعات الإعلام الغربي عن قائد فاجنر: التحقيقات مستمرة

حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، من الاعتماد على ما تذكره وسائل الإعلام الغربية حول حادث تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر المسلحة يفجيني بريجوجين.

ورفض لافروف في تصريحات خاصة لقناة روسيا 1 أن يتحدث عن الحادث مشيرًا إلى أن التحقيق بدأ على الفور وأصبح هناك قضية تٌنظر.

روسيا تحذر من الإعلام الغربي

وقال وزير الخارجية الروسي: «لم أتابع ما كتبوه وقالوه وعرضوه حول هذا الموضوع، ومن الصعب جدا بالنسبة لي أن أدلي بأي تعليق من هنا، بدأ التحقيق على الفور، وفتحت قضية، والمحققون يعملون، أقترح التركيز على الحقائق، وليس على ما يقوله الإعلام الغربي».

وبحسب «سكاي نيوز» فإن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انفعل على أحد الصحفيين على هامش قمة بريكس في جنوب أفريقيا، بسبب إلحاحه في السؤال عن مقتل قائد فاجنر حيث لاحق أحد الصحفيين لافروف خلال مروره في أحد الأروقة خارج قاعة الاجتماعات، بالسؤال: كيف سيؤثر موت بيرغوجين على المصالح الروسية في إفريقيا؟ فرد عليه لافروف مستنكرا: ماذا تفعل هنا؟، ثم توجه لافروف إلى المصعد مع الوفد المرافق له، وظل الصحفي يسأل نفس السؤال.

مصرع قائد فاجنر في تحطم طائرته الخاصة

ولقي قائد مجموعة فاجنر المسلحة يفجيني بريجوچين مصرعه في حادث تحطم طائرته الخاصة بسماء العاصمة الروسية موسكو، وتحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلًا «رجل واجه أقداراً صعبة، وارتكب أخطاءً جدية، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصاً ورجل أعمال موهوباً».