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حزب «مصر أكتوبر» يجتمع غدا لتحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب:

سهيلة هاني
01:40 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»

جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»

دعا حزب «مصر أكتوبر» برئاسة الدكتورة جيهان مديح، لعقد اجتماع المكتب التنفيذي واللجنة العليا لقياداته، مساء غد السبت، في مقر الأمانة العامة للحزب بالتجمع الخامس، لدراسة إمكانية الدفع بمرشح أو إعلان تأييد أي من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب «مصر أكتوبر» يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية غدا

وقال «مصر أكتوبر» في بيان، إن ذلك يأتي إيمانا من الحزب برئاسة جيهان مديح، بأهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبالتزامن مع إعلان عدد من الشخصيات عزمها الترشح.

أكد الحزب أنه أيا كان موقفه فإنه يدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لا سيما ونحن بصدد استكمال جهود الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، أن قيادات وأعضاء حزب «مصر أكتوبر»، سيناقشون هذا الأمر داخليا وبحث أسماء المرشحين لتحديد موقفه من دعم أو الدفع بمرشح.

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بقلم سهيلة هاني