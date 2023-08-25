حزب التجمع: انضمام مصر لتجمع بريكس يفتح مسارات جديدة للاستثمار

رحب حزب التجمع بانضمام مصر لمجموعة «بريكس» أحد أهم و أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، في خطوة جاءت في الوقت المناسب لدفع اقتصاد البلاد لآفاق أكثر رحابة، ويعزز فرص زيادة التجارة البينية والتعاون مع دول المجموعة، وفتح مسارات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التعاون المتبادل

ودعا الحزب في بيان له، الحكومة وكافة الجهات المعنية، لتطوير السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يتفق مع ما أعلنته «بريكس» من التزامها أيضًا بتعزيز إطار التعاون بتبادل المنفعة بموجب الركائز الثلاثة ؛ وهي: التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والثقافي والتعاون بين الشعوب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح الشعوب من خلال تعزيز السلام ووضع نظام دولي أكثر تمثيلا وأكثر عدالة ونظام متجدد متعدد الأطراف، وتنمية مستدامة، ونمو شامل.

دعم مكانة مصر

وأكد حزب التجمع أن المسئولية الوطنية تلزمنا جميعًا بمهام محددة لدعم مكانة مصر الإقليمية و الدولية، و تفعيل دورها المؤثر في إعادة تشكيل الوضع الاقتصادي العالمي، وكانت حصلت مصر على العضوية الكاملة لمجموعة البريكس بداية من يناير المقبل.