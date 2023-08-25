كيف تحصل على قرض شخصي بأقل فائدة بنكية من «ناصر الاجتماعي»؟

في كثير من الأحيان، بحتاج العديد من المواطنين إلى التقديم على قرض شخصي في أحد البنوك، حتى يتمكن من تلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة، الأمر الذي يجعله يبحث عن البنوك التي تمنح قروض شخصية بأقل فائدة، ويقدم بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول عليه بأقل فائدة في البنوك.

ويمنح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين القرض بحد أقصى (75) % من المرتب أو المعاش، ولا يمكن صرف القرض للموظفين غير المعيني في وظائفهم، كما يجب ان يكون مر على التعيين 5 سنوات بعائد (11)% إذا كان هناك ضامن حكومى، بينما تصل الفائدة إلى (11.7) % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

خطوات الحصول على قرض شخصي من بنك ناصر الاجتماعي بأقل فائدة بنكية

يمنح بنك ناصر الاجتماعي العملاء القرض الشخصي بأقل فائدة بنكية يمكن الحصول عليها للفئات التالية:

1- الموظفون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام

- يجب على الراغب في الحصول على قرض بنك ناصر الاجتماعي بأقل فائدة بنكية تقديم الرقم التأميني لطالب التمويل، كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وإيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل مسجل به العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة، وختاما يتم تقديم بيان مفردات الدخل أو المرتب، على أن يتم تقديم الأوراق نفسها للضامن .

2- أصحاب المعاش أو ورثة المعاش

يقوم الراغب في الحصول على القرض الشخصي من بنك ناصر بأقل فائدة ممكنة من أصحاب أو ورثة المعاش الرقم التأميني لطالب التمويل، فضلا عن تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل، وإيصال مرافق حديث، بيان مفردات المعاش لطالب التمويل، بالغضافة إلى نفس الأوراق للضامن وبيان حالة وظيفية.

إجراءات الحصول على قرض بأقل فائدة بنكية من بنك ناصر الاجتماعي

​- يقدم الراغب في الحصول على القرض الشخصي المستندات والسالف ذكرها لأقرب فرع للعميل .

- ثم يقوم الموظف المختص بمراجعه المستندات بعد تقديمها ومراجعة نتيجة الاستعلام المركزى، ثم يتم تحويل المرتب أو المعاش، وفي النهاية يتم صرف القرض للعميل.