فرصة لأصحاب المعاشات.. طريقة الحصول على قرض شخصي من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان، قرضًا شخصيًا مخصصًا لأصحاب المعاشات، إذ تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه مصري، وذلك بسعر عائد مميز وبالنسبة للفائدة تصل إلى 17% كما يوفر البنك للعملاء مرونة فيما يخص فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وتستمر حتى 10 سنوات.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات

كما يقوم البنك بتمويل صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش، بالإضافة إلى التأمين على الحياة مجانا، وذلك طوال مده القرض فيما يضع البنك شرطًا ينص على ألا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عامًا، وذلك في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة

ووضع بنك التعمير والإسكان بعض المستندات المطلوبة من العملاء أصحاب المعاشات عند الذهاب للحصول على القرض الشخصي وتتمثل تلك الشروط في أهمية إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية كما لابد من إحضار إيصال مرافق أو إيصال خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر في ظل أن يجب إحضار بيان يخص مفردات المعاش.