محمود الليثي يختتم حفله في العلمين الجديدة بـ«موال الأنبياء» (فيديو)

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاحات خلال فترة وجيزة، في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلائم مع الجمهورية الجديدة، ضمن خطط مستمرة للتنمية، أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وكان المطرب الشعبي محمود الليثي، أعرب عن سعادته البالغة لمشاركته بالغناء في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح العلمين أرينا في ختام فعاليات المهرجان، وذلك بمشاركة محمد عدوية ومسلم.

واختتم «الليثي» حفله في العلمين الجديدة، بـ«موال الأنبياء».

وقال «الليثي» لـ«الوطن»، إن المشاركة في حفل مهرجان العلمين كرم من الله سبحانه وتعالى، وفخر كبير له أن يشارك في هذا المهرجان الكبير مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.