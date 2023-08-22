محمود الليثي: المشاركة في مهرجان العلمين كرم من ربنا

أعرب الفنان محمود الليثي عن سعادته البالغة لمشاركته بالغناء في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الخميس المقبل، على مسرح العلمين ارينا في ختام فعاليات المهرجان، وذلك بمشاركة محمد عدوية ومسلم.

وقال الليثي لـ«الوطن»، إن المشاركة في حفل مهرجان العلمين كرم من الله سبحانه وتعالى، وفخر كبير له أن يشارك في هذا المهرجان الكبير مع كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

الليثي: أعمل جاهدا للخروج بأفضل صورة في مهرجان العلمين

وأشار الليثي إلى أنه يعمل جاهدا على وضع مجموعة جيدة من أغنياته لكي يحتفل بها مع جمهوره في الحفل حتى يخرج بأفضل صورة.

إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين

يذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة من بينها حفل للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان وكارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو.