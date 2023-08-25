«الصعايدة أهم».. محمود الليثي يشعل مهرجان العلمين الجديدة بأبرز أغانيه

تألق المطرب الشعبي محمود الليثي في حفله بمهرجان العلمين الجديدة، الذي تستضيفه مدينة العلمين، أمس الخميس، حيث قدم للجمهور مجموعة من أبرز أغانيه، وكان في مقدمتها «الصعايدة أهم».

أسعار تذاكر حفلة المطرب الشعبي محمود الليثي

الصالات: طاولة 10 أشخاص 65000 جنيه.

الطاولات العالية: 4 أشخاص 20000 جنيه.

التذكرة العادية: 250 جنيها.

مهرجان العلمين الجديدة

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاحات خلال فترة وجيزة، في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلائم مع الجمهورية الجديدة، ضمن خطط مستمرة للتنمية، أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.