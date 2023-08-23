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مهرجان العلمين يطرح برومو حفل محمود الليثي ومسلم

كتب:

محمد عزالدين
12:03 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
محمود الليثي ومسلم

محمود الليثي ومسلم

كشف مهرجان العلمين بدورته الأولى، عن برومو حفل نجوم الأغنية محمود الليثي ومسلم، المقرر إحيائه 24 من شهر أغسطس الجاري، كما أعلنت شركة تذكرتي إتاحة تذاكر الحفل على موقعها أمام الجمهور.

مهرجان العلمين الجديدة

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية، وما حققته من نجاحات خلال فترة وجيزة، في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلائم مع الجمهورية الجديدة، ضمن خطط مستمرة للتنمية، أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

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