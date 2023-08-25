خبير اقتصادي: تجمع «بريكس» خطى خطوات سريعة خلال 10 سنوات

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي ، إن تجمع البريكس ينظر له العالم كله على أنه تجمع ناشئ خطى خطوات سريعة جدا في خلال أقل من 10 سنين، واليوم يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للعالم كله، والصادرات والواردات السلعية لهذا التجمع قاربت خمس الصادرات السلعية على مستوي العالم.

الأزمات العالمية انعكست على كل الدول

وتابع محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أننا نشهد هيمنة لعملة واحدة على مستوى العالم وهي الدولار، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية انعكست على كل الدول بما فيها مصر، حيث أصبحت تعاني من سعر عملة الدولار، وبالتالي، فإنه عندما يكون هناك طوق نجاة متمثل في تبادل بالعملات المحلية مع دول لها ثقل سياسي مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، بالإضافة إلى الـ6 دول التي جرى أعلن انضمامها أمس، فإن ذلك يخفف الضغط على العملة الصعبة ويوجه بتعزيز القوة الشرائية للعملات المحلية، وهذه خطوة جدية تدعم الدول الأعضاء.

مصرسوف تستفاد من العلاقات التبادلية

وأكد أن انضمام مصر إلى بريكس سينتج عنه أنها تفيد وتستفيد في ظل العلاقات التبادلية، فمصر لديها إمكانيات وتسعى إلى توطين صناعة وتكنولوجيا، وهناك خطوات سباقة اتخذتها مع الدول الاعضاء، مثل تدشين منطقة صناعية روسية في محافظة بورسعيد، كما أنّ الصين لديها منطقة صناعية كاملة في منطقة السخنة.

وشدد على أن التحول إلى التعامل بالعملات المحلية يخفف الضغط كثيرا على العملة الصعبة، وهو ما تسعى إليه مصر من أجل زيادة التبادلات التجارية والصادرات وتقليل الواردات، وكل ذلك بالعملة المحلية بعيدا عن العملة الصعبة والضغط على الميزان التجاري.