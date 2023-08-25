«هذا الصباح» يسلط الضوء على ملف «الوطن» اليوم: «بريكس».. تكتل يعيد التوازن للاقتصاد العالمي

سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي، على قناة «إكسترا نيوز» الضوءَ، على عدد جريدة الوطن الصادر اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023.

وأبرز البرنامج الصفحة الثالثة من العدد، والتي جاء فيها أنّ «بـريكـس» يعيد التوازن للاقتصاد العالمي، حيث قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التكتل يسعى إلى تحقيق التنمية على عادل يحترم إرادة الأوطان واستقلالها وحدودها وإمكانياتها.

وأضافت: «لماذا جرى تشكيل تكتل بريكس؟ لأن هناك الكثير من الأمور الخاطئة، وبريكس أصبح يشكل ربع سكان العالم تقريبا، وبالتالي، فإنه تحالف مهم للغاية في ظل رواج التجارة والتعاون بين الدول الأعضاء».

الاقتصاد في تكتل بريكس مبني على المساواة وحفظ الحقوق

وتابعت، أن الاقتصاد في تكتل بريكس مبني على المساواة وحفظ الحقوق ومراعاة كل دولة وخصوصياتها، لا أن يتم التحكم في حصص الدول من التجارة وأن تسيطر عملة واحدة على العالم كله.

وأكدت: «الآن، صفحة جديدة في التاريخ يتم كتابتها ومصر مساهمة فيها ليس من اليوم فقط، ولكن مصر تدعم استقلال الدول الأفريقية منذ سنوات طويلة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تناول هذا الأمر، ورؤى القيادة السياسية تؤكد على أهمية أن تحطم القارة كل القيود المفروض عليها وتكون طرفا فاعلا في العالم».

دول بريكس ستنضم إلى المنظمات الدولية

وأشارت، إلى أن دول بريكس ستنضم إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث سيؤدي توسيع التكتل إلى تعزيزه دوليا.