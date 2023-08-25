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ضبط تاجر مخدرات قبل بيع «حشيش» بـ3.7 مليون جنيه في الجيزة

كتب:

محمد بركات
03:03 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
ضبط كمية من مخدر الحشيش.. أرشيفية

ضبط كمية من مخدر الحشيش.. أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش، قبل بيعها، بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية)، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة الدقي، وبحوزته 530 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 53 كيلوجراما، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.7 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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