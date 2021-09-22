تفاصيل اختطاف مسن لخلاف على صفقة حشيش في حلوان

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مفاجأة في واقعة اختطاف مسن بحلوان، أن المجني عليه يدعى «ر. ج» عمره 67 سنة، وأن وراء الجريمة تاجر مخدرات وسائقين، وأنهم نفذوا الجريمة بسبب الخلاف مع نجل المسن، مسجل خطر، على مبلغ 40 ألف جنيه ثمن شحنة حشيش، حصل عليها لبيعها ولم يسدد ثمنها.

المتهمون: خطفناه لمساومة ابنه

واعترف المتهم «ف. ع»، 39 سنة، في التحقيقات، أنه كان يعلم أن نجل المجني عليه غير موجود بالمنزل فاستعان بباقي المتهمين ودخل الشقة بحجة السؤال عن نجل المسن، ثم قاموا باختطافه، وساوموا نجله على إطلاق سراح الأب مقابل إعادة الأموال، مشيرًا إلى أنه لم يجد طريقة أخرى لإجبار الابن على الرضوخ له سوى خطف الأب.

بلاغ ابنة المسن

وذكرت التحريات أن موظفة، مقيمة بدائرة القسم، أبلغت بحضور شخصين مجهولين للشقة سكنها حال تواجدها بعملها، وقيامهما بالسؤال عن شقيقها العاطل (له معلومات جنائية)، وعقب علمهما بعدم تواجد الأخير اصطحبا والدها عنوة داخل سيارة بدون لوحات معدنية، ثم انصرفا لجهة غير معلومة، مشيرة إلى عدم علمها بمكان تواجد شقيقها.

الابن مسجل خطر

كما كشفت التحقيقات أن نجل المجني عليه مسجل خطر وهارب، وأن المتهمين اضطروا لخطف والده لإجباره على إعادة ثمن المخدرات، لكن المباحث توصلت لهم قبل إتمام الاتفاق مع نجله.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 سائقين، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط اثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

خلافات مالية

واعترف المتهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة خطط مع المتهم الهارب لاختطاف والد المبلغة واحتجازه بشقة سكنية ملك أحد المتهمين بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة، وفى سبيل ذلك استعانا بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثانى بما جاء بأقوال الأول، وتم بإرشاد أحدهما العثور على المجني عليه داخل الشقة المشار إليها.

وبسؤال المجني عليه، اتهم المتهمين والهارب باختطافه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.