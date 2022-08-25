تفاصيل إحباط محاولة تهريب صفقة حشيش بـ4 ملايين جنيه في الإسكندرية

اعتقد أنه سيصل إلى الثراء الفاحش بعد أن يفلت بفعلته، وأنّ تجارته في المخدرات ستكون سبب نجاته من العيش في الفقر، لكنّه لم يتخيل أنّها ستكون سببًا لشقائه وبقائه في السجن، فحاول تهريب صفقة مخدرات هائلة لصاحبها؛ ليحصل على نصيبه، ويبدأ في الاتجار بها والتربح منها، لكن رجال الداخلية في الإسكندرية أفسدوا خطته، قبل أن يوزّع السم على الشباب.

إحباط تهريب 600 طربة حشيش

وفي ضربة أمنية ناجحة للإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ضبط مسجل خطر، اتخذ من تجارة المخدرات عملًا له، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وألقي القبض عليه متلبّسًا، وبحوزته كمية هائلة من المخدرات بلغت 600 طربة حشيش، قُدرت تلك الكمية بـ4 ملايين و200 ألف جنيه.

جهود وزارة الداخلية

ووقفًا لما جاء في بيان وزارة الداخلية، فإنّ قطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، استهداف المسجل خطر وتمكنوا من ضبطه، وقت استقلاله سيارة، وضُبط وبحوزته المخدرات بكميات كبيرة وصلت إلى 600 طربة مخدر حشيش، وزنت نحو 60 كيلوجراما.

واعترف المتهم بحيازته للمخدرات، وما جاء في التحريات بقصد تهريبها والاتجار فيها، وبلغت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ4 ملايين و200 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وقررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة المضبوبات بقصد ترويجها لعملائه، والتحفظ عليها، وسرعة إرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

العقوبو تصل إلى المؤبد

وبحسب المحامي ياسر سيد، فقد أكد أنّ العقوبة التي تنتظر المتهم بحسب قانون العقوبات المصري هي السجن المؤبد، وهي التهمة التي يعاقب بها كل من يتاجر في المخدرات، أما إنّ كانت جلب أو تهريب إلى الخارج فإن العقوبة تصل إلى الإعدام.