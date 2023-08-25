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تخفيضات على الوجبات والبرجر.. أماكن يمكن زيارتها اليوم في الويك إيند

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:27 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
تخفيضات على الوجبات والبرجر

تخفيضات على الوجبات والبرجر

في نهاية الأسبوع تحرص العديد من الأسر على التجمع والخروج لقضاء أوقات مميزة في الإجازات، ويهتمون بمعرفة العروض المختلفة على الأطعمة أو الأماكن والكافيهات، للتوفير عند الخروج.

وتوجد العديد من الأماكن التي تعلن تخفيضات وتضع عروضا مميزة على الأطعمة والوجبات التي يتناولها الأسر مع أبنائهم عند قضائهم أوقات مميزة عند الخروج والتنزه.

عروض على الوجبات والأطعمة

وفي السطور التالية، نعرض بعض المطاعم التي أعلنت وجود عروض وتخفيضات على الأطعمة بها، وفق صفحاتها الرسمية على فيس بوك، ووفق أحد التطبيقات الشهيرة الخاصة بالإعلان عن العروض والخدمات المختلفة.

buffalo burger 

2 ساندوتش بالإضافة إلى 2 فرايز+ 2 كولا بـ290 بدلا من 360 جنيها.

max burgers

وجبة ماكي تاور بـ95 جنيها وهي عبارة عن سندوتش برجر وبيبسي وبطاطس.

kansas fried chicken

وجبة لشخصين بـ169 جنيها بدلا من 320 جنيها، سندوتشين برجر، بالإضافة إلى 3 ريزو، إلى جانب الكولا

hardees

2 ساندوتش، بالإضافة إلى فرايز+ بيبسي بـ93 جنيها.

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