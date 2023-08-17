هل تنجح عروض الأوكازيون الصيفي في إنعاش المبيعات؟.. تخفيضاته تصل لـ50%

يهتم عدد كبير من المواطنين بفترة الأوكازيون الصيفي، إذ ينتظرونه من العام للآخر، لدرجة أن البعض منهم يتخلى عن شراء الملابس في المناسبات، نظرا للأسعار المخفضة التي قد تصل إلى النصف في فترة الأوكازيون، فكثيرون يشترون أكبر عدد من قطع الملابس.

إقبال على محلات الأوكازيون الصيفي

وشهدت بعض المحلات التي دخلت في خطة الأوكازيون الصيفي إقبالا كبيرا منذ إطلاقه من قبل وزارة التموين وذلك للاستفادة من تخفيضات السلع، خاصة الملابس، حيث من المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل، ويشارك في الأوكازيون الصيفي 2023 نحو 500 محل تجاري.

يساعد الأوكازيون الصيفي على تنشيط المبيعات الموجودة في المحلات، خاصة عندما تكون التخفيضات على السلع تصل لـ50%، بحسب ما ذكره «سامح صليب» صاحب محل ملابس بمحافظة المنيا في حديثه لـ«الوطن»: «طبعا في فترة الأوكازيون بنبيع منتجات كتير وخاصة الملابس اللي بيكون عليها خفض 50 أو 40%».

تابع «صليب» أن هناك بعض المواطنين ينتظر فترة الأوكازيون ويستغنى بعضهم عن شراء الملابس في فترة الأعياد أو المناسبات: «زبائن كتير عندي بتستنى الأوكازيون عشان بيشتروا كميات كتير وبتكون بأسعار منخفضة عن السعر الأساسي»، مشيرا إلى أن يكون الأوكازيون على ملابس معينة وليس كل المنتجات وبنسبة تبدأ من 30%، كما أنه يحرص على المشاركة في الأوزكازيون منذ أن بدأ العمل في منتجات الملابس من 4 سنوات.

محمد شعبان صاحب محل ملابس حريمي بمحافظة القاهرة، قال إن المبيعات في محله تنشط خلال فترة الأوكازيون الصيفي، حيث يفضل العديد من الأهالي، شراء أكبر كمية من الملابس في الأوكازيون: «أنا ببيع كتير في فترة الأوكازيون وخاصة أني في ناس اللي بتحب تشتري كتير ده بتيجي الأوكازيون وتخرن لبس للسنة الجاية بحيث تلبسه في أول الصيف».

وأضاف «شعبان» أن التخفيضات تكون على 95% من الملابس في المحل وبأسعار مخفضة: «التخفيضات بتبدأ من 25 لغاية 50% وده بيكون على حسب المنتج وقيمته في الأسواق».

الهدف من الأوكازيون الصيفي

ووفق وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الهدف من مواسم التصفيات الموسمية كل عام، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، مع منح أصحاب المحال الفرصة للتخلص من السلع الراكدة في المحلات التجارية، إذ يحق لكل محل تقديم التخفيضات للمواطنين لمدة أسبوعين من مدة الأوكازيون الصيفي، فضلا عن منح المواطنين الفرصة في شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة.