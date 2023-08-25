سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك.. مستقر

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً، حيث سجل اليوم في بنك مصر 39.27 للبيع، و39.07 للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 25-8-2023 في أبرز البنوك، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 39.27 جنيه للبيع، و39.07 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 39.27 جنيه للبيع، و39.07 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك Cib

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 39.29 جنيه للبيع، و39.10 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 39.50 جنيه للبيع، 38.94 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 39.39 جنيه للبيع، و39.20 للشراء.