انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز مشتول السوق في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن لوزارة دور بارز في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز مشتول السوق

وأشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى بدء انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مركز مشتول السوق المقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث تضم القافلة بين أعضائها فضيلة الدكتور شعبان كفافي العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، وعميد المركز الثقافي بالزقازيق وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية والدكتور عبدالغفار عبدالستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر والدكتور عبد الله كامل مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق.

تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية تبدأ بأداء شعائر صلاة الجمعة ويتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب، لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بتكثيف حملات التوعية الدينية بقري مركز مشتول السوق وخاصة قريتي أبراش وكفر أبراش أكثر القرى حيث تنتشر بهما ظاهرة الهجرة غير الشرعية.