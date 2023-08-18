محافظ الشرقية يوجه بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية

وفي هذا الإطار، وجهت الأجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد، حملة مكبرة لتنفيذ إزالة لتعديات البناء المخالف بالوحدة المحلية بالإسدية، عبارة عن تعدي بالطوب الدبش على مساحة 40 مترًا بناحية المحجر.

إزالة تعديات في مركز فاقوس

وفي مركز فاقوس بالوحدة المحلية بالنوافعة، جرى فك شدة خشبية مجهزة لصب سقف الدور الثاني علوي على مساحة 100 متر تقريبًا.

وعلى جانب آخر بالوحدة المحلية بالصالحية، جرى تنفيذ إزالة حالتين عبارة عن شدة خشبية للدور الثالث علوي بالعبابسة، باسم المواطن «ك. م. س»، وشدة خشبية للدور الثاني علوي بالقواعدة، باسم المواطن «ح ا خ»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول من التصدي في المهد، لتعدي بالبناء المخالف عبارة عن بناء سور بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالصحافة، وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، إزالات فورية لبرواز خارجي من الخشب المخالف بشارع سعد زغلول باسم المواطن «م.ش» وتمت الإزالة الكلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.