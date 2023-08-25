توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلًا.

وأضافت «الأرصاد» في بيانها، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة السبت 26-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 27-6-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 28-8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 42 درجة مئوية.