«مصر للطيران» تسير 4 رحلات أسبوعية للعاصمة الهندية نيودلهي

قال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إنّ أولى رحلات الشركة المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي أقلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أنّ تلك الرحلات تأتي في إطار استراتيجية مصر للطيران، التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الأسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر لخلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.

تزايد في حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

وأكد زكريا، أنّه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا، أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة إلى الدول الآسيوية

وأضاف زكريا أنّ هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الأسيوية، وستشهد الفترة المقبلة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد، ما يجعل من السفر على مصر للطيران الاختيار المفضل لكثير من العملاء، وبتشغيل الخط الجديد سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلى الهند 9 رحلات أسبوعيًا بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.