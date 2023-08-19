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تجديد اعتمادات شهادات الـ«ISO» في الجودة لأكاديمية مصر للطيران

كتب:

أيمن حمزة
11:14 ص | السبت 19 أغسطس 2023
أكاديمية مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مراجعة شركة «SGS» الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات.

وأشادت شركة «SGS» المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.